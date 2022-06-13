سوريا تشارك في معرض الجزائر الدولي الـ 53

تشارك سوريا في فعاليات معرض الجزائر الدولي الـ 53 في قصر المعارض بالعاصمة الجزائرية التي تنطلق يوم الاثني وتستمر حتى الثامن عشر من يونيو الجاري.

وأوضح مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض أن تنظيم الجناح السوري تم بالتعاون مع المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية والمكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب.



وصرح بأن مساحة الجناح تبلغ 81 مترا مربعا بمشاركة 9 شركات سورية من مختلف التخصصات النسيجية والألبسة والستائر والكيميائية والأكسسوارت.

ولفت فياض إلى أن المشاركة في المعرض تتيح التعرف على فرص الاستثمار في السوق الجزائرية والبحث عن شركاء من مستهلكين وموردين وموزعين من مختلف الدول المشاركة بالمعرض.

وكانت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات دعت في بداية العام الجاري أصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاركة في معرض الجزائر الدولي الذي يمتد على مساحة 22668 مترا مربعا بمشاركة ما يقارب 30 دولة و20 شركة وذلك في إطار السعي للترويج للصناعة الوطنية في الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة أمامها.

وشاركت سوريا في معرض الجزائر بدورته الثانية والخمسين ولاقى الجناح السوري آنذاك إقبالاً واسعاً من زوار المعرض.

المصدر: سانا