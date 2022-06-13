موقع كردي: أمريكا تعتزم العودة لقاعدة في عين العرب

كشف موقع كردي أن القوات الأميركية تعتزم العودة والاستقرار في قاعدة سابقة لها بقرية “خراب عشك” جنوبي مدينة عين العرب/ كوباني شمال شرق حلب، كانت قد أخلتها قبل 3 أعوام.

ونقل موقع “باسنيوز” عن مصدر وصفه بالمطلع والمقرب من “الإدارة الذاتية”، أن “القوات الأميركية تتردد على قاعدة لافارج في قرية خراب عشك (35 كم جنوبي كوباني) الواقعة على الطريق الدولي M4، بين الحين والآخر، وذلك بهدف إنشاء نقطة هناك”.

وأضاف المصدر أن هذه الخطوة جاءت بعد استثناء أمريكا شمال شرقي سوريا من عقوبات “قيصر”، إذ تهدف واشنطن من وراء ذلك تشجيع المنظمات للعمل في شمال البلاد.

واعتبر المصدر أن “مجرد وجود نقطة عسكرية أميركية في منطقة فهو عبارة عن ضمان لتلك المنظمات التي تود أن تعمل هناك”.

وتعمل آليات أمريكية مخصصة للحفر حالياً في قاعدة لافارج من أجل توسيعها وتحويلها إلى نقطة عسكرية لها في جنوبي مدينة عين العرب، وفقاً للمصدر.

وكانت منطقة “خراب عشك” (نسبة إلى قرية مهجورة هناك) تضم قاعدة عسكرية لمروحيات تابعة للتحالف الدولي قبل أن تنسحب منها إبان العملية العسكرية التركية في العام 2019، وهي بالأساس معمل أسمنت لشركة فرنسية.



وتأتي الخطوة الأمريكية الجديدة، بالتزامن مع التهديدات التركية المتصاعدة بشن عملية عسكرية ضد قوات “قسد” في المنطقة رغم تحذيرات واشنطن من المخاطر التي قد تنتج عن العملية.

والخميس الماضي، قال الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” خلال لقاء صحفي “نأمل في ألا يعارض أي من حلفائنا الحقيقيين مخاوفنا المشروعة”.



وكالات