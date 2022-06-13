رئيس الأركان الإسرائيلي يهدد لبنان بـ قصف مدمر وواسع وغير مسبوق

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي عن تحديد آلاف الأهداف بينها منظومة الصواريخ والقذائف والراجمات التي سيتم ضربها في حال نشوب حرب مع لبنان.

وقال كوخافي في كلمة ألقاها خلال “المؤتمر الوطني للجبهة الداخلية” حول احتمال اندلاع حرب مع لبنان: “لقد قمنا ببلورة آلاف الأهداف التي سيتم تدميرها في منظومة الصواريخ والقذائف التي يمتلكها العدو”.



وأضاف: “كل الأهداف موجودة في خطة هجوم لاستهداف مقرات القيادة والقذائف الصاروخية والراجمات ومزيد من هذه الأهداف.. كل ذلك سيتم ضربه في دولة لبنان”.

وتوجه إلى اللبنانيين قائلا: “سنوجه ضربات كبيرة جدا بالحرب ولكننا سنقوم بإنذار السكان وسنسمح لهم بمغادرة المناطق، وأقول لسكان لبنان أنصحكم بالمغادرة ليس فقط في بداية الحرب، بل منذ بداية التوتر وقبل إطلاق الرصاصة الأولى.. أنصحكم بمغادرة تلك المناطق لأن قوة الهجوم ستكون بشكل غير مسبوق”.

وتابع: “كل هدف مرتبط بالصواريخ والقذائف الصاروخية سيتم استهدافه في الحرب المقبلة.. بيت تتواجد في داخله قذيفة أو يقع بالقرب من قذيفة أو ناشط يتعامل مع قذيفة صاروخية أو مقر قيادة تتعامل مع قذيفة أو كهرباء مرتبط بمجموعة من القذائف الصاروخية – كل هذه الشبكة سيتم ضربها في يوم الحرب”.

وأردف قوله: “راجمة صواريخ داخل منزل تعتبر هدفا عسكريا، مستودع صواريخ داخل منزل يعتبر هدفا عسكريا، مخزن صواريخ في سرداب مبنى يعتبر هدفا عسكريا، مقر قيادة داخل مبنى متعدد الطوابق يعتبر هدفا عسكريا، وأيضا أهداف ثنائية الاستخدام تخدم قتال العدو تعتبر أهدافا عسكرية”.

المصدر: RT