القبض على ( 11 ) شخصا مطلوبين بجـرائم سرقة

من خلال المراقبة والمتابعة المستمرة لإلقاء القبض على المطلوبين بجـ.رائم السرقة تمكن قسم شرطة دمر في دمشق من توقيف / 11 / شخص بينهم فتاة يمتهنون جـ.رائم السرقة، وبالتحقيق معهم اعترفوا بارتكابهم العديد من السرقات في محلة دمر منها كسر زجاج السيارات وخلع أبوابها وسرقة محتوياتها من مبالغ مالية وسرقة بطاريات سيارات، وسرقة أجهزة كهربائية من مراكز تجارية، وسرقة دراجات نـ.ارية بواسطة قص الأقفال، وقيامهم ببيع المسروقات لأشخاص متوارين وتقاسم ثمنها فيما بينهم.

وبدلالتهم تم العثور على مكان وجود الدراجات النـ.ارية المسروقة.

تم مصادرة أدوات يستخدمونها في السرقات، وبتدقيق أوضاعهم عثر بحق أحدهم على عدة إذاعات بحث بجـ.رائم السرقة، وإذاعة بحث بحق شخص آخر بجـ.رم سرقة مبلغ مليون ونصف المليون ليرة سورية.

تم اتخاذ الإجراء اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.

وزارة_الداخلية_السورية