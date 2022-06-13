توقيع اتفاقية توسيع أكبر مشروع غاز مسال بالعالم

اعلن وزير الطاقة القطري، سعد شريدة الكعبي، الأحد ١٢/٦/٢٠٢٢، عن توقيع اتفاق بين شركة قطر للطاقة وشركة توتال إنرجيز، لمشروع توسعة شرق حقل الشمال ليكون أكبر مشروع غاز مسال بالعالم.

أوضح وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري أن مشروع توسعة حقل الشمال سيزيد القدرة الإنتاجية لقطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنوياً.

وكانت أربع شركات هي إكسون موبيل وتوتال إنرجيز ورويال داتش شل وكونوكو فيليبس قدمت عطاءات في مايو من العام الماضي للمشاركة في المشروع.

وتبلغ قيمة مشروع توسعة حقل الشمال نحو 30 مليار دولار، ويتوقع أن يزيد الطاقة الإنتاجية لقطر بنحو 64% بحلول عام 2027.

ويسعى منتجو الغاز الطبيعي زيادة إمكانياتهم الانتاجية للاستفادة من النقص الناتج عن الخروج الجزئي لروسيا من الأسواق بعد فرض عقوبات غربية عليها.