اعتباراً من 2035 الاتحاد الأوروبي يحظر بيع السيارات العاملة على البنزين
وافق المشرعون الأوروبيون على حظر بيع السيارات والشاحنات الصغيرة التي تعمل بالديزل والبنزين في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2035، إذ صوّت 339 عضوا في البرلمان لصالح الخطط التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، وكان هناك 249 صوتا ضد الاقتراح، بينما امتنع 24 نائبا عن التصويت.
في حين يأخذ الاتحاد الأوروبي خطوة أقرب إلى هدفه المتمثل في خفض الانبعاثات من سيارات الركاب الجديدة والمركبات التجارية الخفيفة بنسبة 100% في عام 2035، مقارنة بعام 2021، وبحلول عام 2030 يكون الهدف هو خفض الانبعاثات بنسبة 50% للشاحنات الصغيرة و55% من أجل سيارات.
ووفقاً لـ cnbc عربية فقد قالت المفوضية في وقت سابق إن سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة مسؤولة عن ما يقرب من 12% و2.5% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي.
بينما قال الاتحاد الأوروبي إنه يريد أن يكون محايدًا للكربون بحلول عام 2050، وعلى المدى المتوسط، كما يريد خفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030.
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