اعداد دليل مفصل حول اتفاقياته منح القروض لكافة الفئات

أعد مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي عرنجي دليل حول اتفاقياته حول القروض التي سيتم منحها.

حيث تضمن الدليل ان المصرف الزراعي التعاوني حدد سقف القرض الممنوح ب ٥ مليون ليرة بمدة سداد من ٣_ ٤ سنوات على وذلك بموجب كفالات شخصية للقروض قصيرة الأجل وضمانات عينية للقروض متوسطة الأجل والمتمثلة بمعظم الملكيات العقارية وهي موجهة لجرحى الحرب وأسر الشهداء و الأسر المعمرة والعائدة من النزوح والأسر المضيفة وفقير الحي والأفراد الذين يعملون اعمالاً مؤقتة أو موسمية وكذلك للفئات الهشة و للأشخاص من ذوي الإعاقة والفاقدة لمعيلها والأسر التي تعيلها نساء ورواد الأعمال والمسرحين وتعمم على معظم المحافظات حسب المناطق الآمنة، بالتزامن مع اعداد اتفاقية مع مصرف التسليف الشعبي بمنح قرض بسقف ١٠ مليون ليرة وذلك بكفالة شخصية للقروض التي يحدد سقفها ب /٢/ مليون ليرة وضمانات عينية للقروض التي يحدد سقفها بأكثر من ٢ مليون ليرة، وذلك بموجب الملكيات العقارية التي تضم ٢٤٠٠ سهماً وذلك للفئات أنفة الذكر.

وأضاف عرنجي أنه تم الاتفاق مع مصرف الوطنية للتمويل الأصغر بمنح قروض بسقف ٥ مليون ليرة بمدة سداد ٤ سنوات وذلك بموجب الضمانات العينية والتي تتمثل بالملكيات العقارية التي تضم ٢٤٠٠ سهماً وذلك للفئات المتمثلة بشريحة المسرحين من خدمة العلم، إضافة إلى الاتفاقية مع مصرف الإبداع للتمويل الأصغر والتي تتضمن منح قرض بسقف ٥ مليون ليرة، لمدة سداد تقدر ب ٥ سنوات وذلك بموجب كفالة شخصية للقروض التي يكون سقفها ٢ مليون ليرة، وبضمانات عينية للقروض التي سقفها أعلى من ٢ مليون ليرة وذلك بموجب الملكيات العقارية التي تضم ٢٤٠٠ سهما، وهي موجهة لجرحى الحرب وأسر الشهداء و الأسر المعمرة والعائدة من النزوح والأسر المضيفة وفقير الحال والأفراد الذين يعملون اعمالاً مؤقتة أو موسمية وكذلك للفئات الهشة للأشخاص من ذوي الإعاقة والفاقدة لمعيلها والأسر التي تعيلها نساء ورواد الأعمال و المسرحين

كما أضاف عرنجي أن الدليل يتضمن استمارات التقدم للاستفادة من الاتفاقية حسب كل مصرف، والمحافظات التي تستفيد من كل اتفاقية، مع الإشارة إلى أن نسبة الفائدة التي يتحملها الصندوق في كل الاتفاقيات هي ٦% وهي نسبة ثابتة لا تتغير.



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