مقتل جنديين تركيين شمال العراق

12-06-2022

مقتل جنديين تركيين شمال العراق

أعلنت وزارة دفاع النظام التركي مقتل اثنين من جنودها المشاركين في العدوان التركي على شمال العراق.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الاناضول الناطقة باسم هذا النظام أمس أن عبوة ناسفة انفجرت شمال العراق ما أدى إلى مقتل جنديين اثنين وإصابة اثنين آخرين.

وكانت وزارة الخارجية العراقية أكدت في نيسان الماضي أن عمليات النظام التركي العسكرية في العراق عدائية واستفزازية وتشكل انتهاكاً سافراً لسيادة العراق وتهديداً لوحدة أراضيه نافية وجود أي تنسيق معه في هذا المجال.

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