حالة الطقس 12/6/2022

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة في المناطق الغربية والوسطى لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل وتبقى أعلى من معدلاتها في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية بنحو3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم على المناطق الساحلية مساء لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر في تلك المناطق ويكون سديمياً مغبراً وحاراً على المناطق الشرقية والبادية.

والرياح غربية إلى جنوبية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 70 كيلومتراً في الساعة خلال ساعات بعد الظهر تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغداً توالي درجات الحرارة انخفاضها في كل المناطق لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر على المناطق الشمالية والساحلية والجنوبية الغربية وسديمي مغبر على المناطق الشرقية والبادية.