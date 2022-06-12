مزارعو القمح في حماة: لم نحصل على نقطة مازوت واحدة

يشعر العديد من مزارعي القمح في محافظة حماة بالقلق على مستقبل محاصيلهم، إذ لا يزال على نسبة كبيرة منهم الحصول على حصصهم من مادة المازوت لحصاد الموسىم الذى بدأ منذ أكثر من 10 أيام.

وفي شكوى نقلتها صحيفة “تشرين” المحلية، ذكر عدد كبير من مزارعي القمح في المحافظة، أن عجلة الحصاد بدأت قبل عدة أيام، وعلى الرغم من تأكيدات المسؤولين في المحافظة بأن حصص وقود المازوت ستسلم لجميع مزارعي القمح قبل بدء موسم الحصاد، لم تحصل نسبة كبيرة من المزارعين في محافظة حماة بعد على “نقطة واحدة” من المادة.

وأشار المزارعون إلى أن تأخر تسليم المازوت دفع بالكثير من المزارعين إلى شراء المادة في السوق السوداء بسعر 4500 ليرة للتر الواحد، فيما بات المزارعون الذين لم يتمكنوا من شراء المازوت من السوق بسبب سعره المرتفع يخشون على مصير محاصيلهم، إما بسبب الحرائق أو تأثير العوامل الجوية على محاصيلهم، وخصوصا الرياح التي تؤدي إلى تساقط سنابل القمح.

بدوره، لم ينكر عضو المكتب التنفيذي عن قطاع الزراعة في محافظة حماة، عبد الحميد العموري، معاناة العديد من مزارعي القمح نتيجة عدم حصولهم على مخصصات المازوت حتى الآن، مبيناً أن توزيع المحروقات على المزارعين لا يتم “بين ليلة وضحاها”، لأن الموضوع يأخذ وقتا، وهذا يحدث بشكل يومي، اعتماداً على الإمكانات المتوفرة

وتابع العموري قائلاً: إن «توصيل الوقود للمزارعين في المحافظة له أولويات، ويتم حالياً تزويد محافظة حماة بالمازوت، وبعد ذلك سيتم توزيعه على منطقة الغاب وبقية المناطق»، منوهاً أن «المازوت بغرض السقاية للمزارعين متوفر، و75 % منهم حصل على مخصصاتهم».

