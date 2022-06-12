أكثر من 110 مليارات ليرة إنتاج الصناعات النسيجية
أنتجت شركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية منذ خلال العام الماضي 2021 من الخيوط والأقمشة والألبسة الجاهزة والقطن والشاش الطبي والسجاد حوالي 110مليارات ليرة سورية.
وتوزعت قيم الإنتاج في شركات الغزول “الخيوط” بنحو 73مليار ليرة وشركات النسيج 23مليار ليرة والشركات الأخرى بقيمة 14مليار ليرة وبالنسبة للمبيعات أشار التقرير إلى أنها بلغت في الفترة ذاتها 92مليار ليرة.
وسجلت شركات الغزول قيمة مبيعات 64 مليار ليرة بمعدل زيادة 182 % وشركات النسيج 18ملياراً، بينما سجلت الشركات الأخرى من السجاد والألبسة الجاهزة والداخلية وغيرها 12مليار ليرة.
وأكد مدير عام المؤسسة المهندس “حارث مخلوف” أنه «رغم قدم الآلات ونقص المواد الأولية وتراجع أعداد العمالة وخاصة الفنية إلا أن المؤسسة تعمل على تسهيل عمل الشركات ولا سيما الغزول لتأمين احتياجاتها من المواد الأولية وخاصة الأقطان من خلال التنسيق مع المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لتأمين الأقمشة اللازمة لشركات تصنيع الألبسة».
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