الاتفاق النووي كان على بعد 5 دقائق فقط!

كشف مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف، اليوم، أن الاتفاق النووي مع إيران كان على بعد 5 دقائق.

وقال أوليانوف إنه تم حل 99.9 % من الخلافات بين إيران والقوى العالمية في نهاية المحادثات، مضيفاً: «كنا على بعد 5 دقائق من خط النهاية في تلك المحادثات».

ورفض المندوب الروسي وصف الاتفاق بـ«الميت»، معتبراً أنه «لا يزال هناك وقت لإحياء الاتفاق»، وأن التوصل إلى توافق «لا يزال ممكناً».

وأوضح أوليانوف أن «إيران لن تزيد تخصيب اليورانيوم إلى مستوى صنع أسلحة نووية في هذه المرحلة، ما لم يقم البعض باستفزازها للقيام ببعض الإجراءات الخطرة».

ووصف المندوب الروسي البيان الانتقادي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران بـ«الضار وغير العقلاني في هذا الوقت الحرج».

وكان أوليانوف قد وصف بيان الوكالة الدولية سابقاً بأنه «خطوة غبية»، بعد إصدارها بياناً قبل أيام نددت فيه بقرار إيران «إغلاق 27 كاميرا» لمراقبة أنشطتها النووية.

وأعلنت إيران الأربعاء وقف العمل بكاميرتين على الأقل تابعتين للوكالة الذرية هدفهما مراقبة نشاطاتها النووية، بعد تبني مجلس محافظي الوكالة قراراً ينتقد عدم تعاونها، وهو ما اعتبرته الخارجية الإيرانية «إجراءً سياسياً خاطئاً وغير بناء».