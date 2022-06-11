ربع كيلوغرام من الذهب المسروق ، و مواد مخدّرة .. شرطة الحمدانية بالمرصاد



ألقى قسم شرطة الحمدانية في حلب القبض على شخصين قاما بسرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي من منزل في حي الحمدانية

وبالتحقيق معهما اعترفا بالتخطيط المسبق للسرقة بدخول المنزل وسرقة مصاغ ذهبي وزنه ( 264 ) غرام ومبلغ مالي قدره (750.000) ليرة سورية ، كما اعترفا بإقدامهما على سرقة جهازي حاسب محمول من إحدى السيارات المركونة بالشارع العام ، وإخفاء المسروقات في منزل أحدهما

وبتحري المنزل عُثر على كافة المسروقات وتم استردادها ، كما عُثر على كمية من الأسلحة والحبوب المخدرة تمت مصادرتها كلها.