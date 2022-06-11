اللاذقية: ما هو مصير البناء المهدد بالانهيار؟

كشف نقيب المهندسين في اللاذقية المهندس حاتم حاتم أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من نقابة المهندسين للكشف على البناء الذي تم إخلاؤه من ساكنيه ليل أمس.

وبحسب حاتم، فإن نتائج الكشف تؤكد أن البناء سليم، ولا يوجد تصدع، وإنما فواصل دقيقة في الجدار، ناجمة عن عطل في الصرف الصحي بالطابق الأرضي، يرافقه سوء نوعية التربة مما أدى الى نسبة هبوط بسيطة جداً في البناء.

وذكر حاتم أن الطابق الذي يتم تشييده لا يهدد سلامة البناء أو يعرضه لأي تصدع أو حدوث انهيار، لأنه مرخص أصولاً، وأن اللجنة أوصت بإصلاح خط الصرف الصحي في البناء.

يذكر أنه تم يوم أمس إخلاء المنازل الموجودة في بناء بمشروع شريتح، بعد إبلاغ الأهالي القاطنين عن وجود تصدعات في جدران البناء، وذلك بعد أن بدأت مؤخراً تشييد طابق خامس على البناء المؤلف من أربعة طوابق، كما تم تأمين السكن لـ 8 عائلات مكونة من 26 شخصاً لحين التأكد من سلامة البناء.