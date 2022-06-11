ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الأسواق السورية.. والغرام يتقدم بمقدار 1000 ليرة 

حسّن الذهب من مساره السعري في البورصات العالمية، اليوم، مدعوماً ببيانات مكتب العمل الأميركي الخاص بالتضخم وارتفاع مستوياته ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الملاذ الآمن ما رفع أسعار البورصة لتبلغ 1873 دولار، في حين ارتفعت الأونصة الذهبية السورية ليبلغ سعرها 8 ملايين و400 ألف ليرة سورية

وسجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره 200 و5 آلاف ليرة سورية، في حين سجل الغرام عيار 18 قيراط سعراً قدره 175 ألف و714 ليرة سورية.

وعلى المقلب الآخر ارتفعت أسعار الليرات الذهبية ليبلغ سعر الليرة عيار 21 قيراط على مليون و740 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليون و790 ألف ليرة سورية.

وأما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها مليون و740 ألف ليرة سورية بينما بلغ سعر الليرة الرشادية سعراً قدره مليون و535 ألف ليرة سورية، وفي أسعار الفضة فقد بقي سعر غرام الفضة الخام 20 ألف ليرة سورية.