قسد ترفع العلم السوري وسط مدينة تل رفعت

احتمالات العملية العسكرية التركية تتصاعد شمال سوريا، حيث يبحث الرئيس التركي أردوغان عن منطقة عازلة بعمق 30 كم في الشمال السوري، وهو ما أكده مؤخراً من خلال تصريحات صحفية، لكن التطور الأبرز جاء هذه المرة من مدينة تل رفعت.

في المقابل تحاول قوات سوريا الديمقراطية تجنب المواجهة مع أنقرة، فبعد توددها من دمشق خلال الأيام الماضية رفعت «قسد» العلم السوري وسط مدينة «تل رفعـت» بريف حلب، إضافة إلى كتابة اسم الرئيس بشارالأسد على سفح تلة المدينة.

«تل رفـعت» تبعد نحو 18 كم عن الحدود التركية، وأنقرة تضع «تل رفـعت» ضمن الأهداف المحتملة للعملية العسكرية.

«قسد» أعلنت خلال الأيام الماضية استعدادها الكامل للتنسيق مع دمشق من أجل «صد الهجوم التركي المحتمل»، وحماية الأراضي السورية في مواجهة «الاحتلال التركي».