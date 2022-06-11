من الطبيعي التخلص من كمية معينة من الشعر كل يوم، ولكن إذا كان بكميات أكبر من المعتاد عندها يمكن أن يسبب الضيق، فما أسباب تساقط الشعر الشديد؟

أسباب تساقط الشعر الشديد

في حين أن الصلع عند الرجال والنساء هو السبب الرئيس لتساقط الشعر، إلا أن هناك مجموعة أخرى من أسباب تساقط الشعر الشديد، فبعض الناس يفضلون أن يتركوا تساقط الشعر يسير دون علاج، والبعض يغطيه بالمكياج والقبعات وغيرها.

إليكم أهم أسباب تساقط الشعر الشديد:

أسباب تساقط الشعر الشديد المحتملة عديدة ومتنوعة، ومن أهم وأبرز أسباب تساقط الشعر الشديد هذه ما يأتي:

1. الحمل والولادة وحبوب منع الحمل

قد تعاني النساء من تساقط الشعر الزائد بعد فترة وجيزة من الحمل بسبب انخفاض مستويات هرمون الإستروجين ونتيجة لتعرض جسمها إلى استنزاف العناصر والمواد الغذائية من قبل الجنين أو الرضع، ومن الممكن أن تعاني النساء أيضًا من تساقط الشعر بسبب تناول حبوب منع الحمل.

2. بعض الأدوية

بعض أنواع الأدوية لها آثار جانبية يمكن أن تسبب تساقط الشعر، مثل:

أدوية لعلاج حب الشباب.

أدوية خفض الكوليسترول.

مضادات الاكتئاب.

3. نقص التغذية

نقص التغذية يمكن أن يتسبب بتساقط الشعر بشكل كبير أو تناول أغذية غير مفيدة، وعدم اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يقلل من الفيتامينات والمعادن التي يجب أن يحصل عليها الجسم، مما يؤثر على الشعر والبشرة والصحة بشكل عام.

4. السعفة

السعفة هي عدوى فطرية يمكن أن تسبب تساقط الشعر، كما أن السعفة على فروة الرأس أو سعفة الرأس يمكن أن تتسبب بظهور مناطق صلعاء.

5. عامل وراثي

السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر هو العامل الوراثي الذي يتسبب بالصلع الذي يصيب الرجال والنساء، وعادة ما يحدث تدريجيًا مع التقدم في العمر، وهناك بعض الأمراض التي من الممكن أن تنتقل عن طريق الوراثة وتسبب تساقط الشعر أيضًا، مثل ثعلبة الشعر.

6. الاضطرابات النفسية

هو تعرض الشخص إلى حالة نفسية تجعله حزينًا جدًا ويتسبب في تساقط الشعر.

7. بعض تسريحات وعلاجات الشعر

يمكن أن تتسبب بعض تسريحات الشعر إلى تساقط الشعر المفرط، مثل التي تسحب أو ترفع شعرك، أو استخدام وصلات الشعر، كما أن بعض العلاجات المستخدمة للشعر قد تتسبب في ذات الأمر أحيانًا، والجدير بالعلم أن صبغات الشعر الحاوية على مواد كيميائية ضارة جدًا للشعر وفروة الرأس قد يكون لها تأثير سلبي واضح على الشعر.

8. العلاجات الكيميائية

العلاجات الكيميائية التي يتم استخدامها لعلاج مرض السرطان قد تكون من أحد أهم أسباب تساقط الشعر الشديد.

طرق علاج تساقط الشعر الشديد

لمنع أسباب تساقط الشعر الشديد يجب أن تتبع الخطوات الآتية:

تغيير نمط الحياة اليومية للحد من التوتر.

تناول نظام غذائي مغذي يتضمن البروتينات والدهون وبعض الفيتامينات والمعادن.

تجنب تسريحات الشعر الضيقة.

علاج الأمراض المسببة لتساقط الشعر مثل الثعلبة فور حدوثها.

استخدام الزيوت الطبيعية كزيت الخس أو زيت اللوز.

استخدام الشامبو والبلسم المناسب لشعرك.