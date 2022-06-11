أكثر من 28 ألف متقدم من الفئة الأولى لامتحانات مسابقة التوظيف المركزية

تقدم صباح اليوم 28304 متسابقين من الفئة الأولى للامتحان التحريري المؤتمت الخاص بمسابقة التوظيف المركزية التي أعلنتها وزارة التنمية الإدارية موزعين على 42 مركزاً امتحانياً معتمداً في جميع المحافظات.

وبينت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف خلال تفقدها سير الامتحانات في عدد من المراكز أن نمط الأسئلة مؤتمت بالكامل وتم اتباع أسلوب التحليل والاستنتاج بنسبة 80 بالمئة من الأسئلة الامتحانية موزعة على مستويات هي “الوسط والجيد جدا والممتاز الذي لا تزيد نسبته على 10 بالمئة من إجمالي الأسئلة”.

ولفتت الوزيرة سفاف إلى أن أسئلة الامتحانات تراعي انتقاء المتقدم الأكثر كفاءة وخبرة ومعلومة ويتمتع بالقدرة على التحليل واتخاذ القرار ولديه مهارات الالتزام الوظيفي والتنظيمي لمعالجة مشاكل الإدارة المسببة للترهل الإداري والروتين المعتاد.

وأشارت إلى أن تصحيح الأوراق الامتحانية سيكون الكترونياً في اليوم ذاته لجميع الفئات المتقدمة بالتعاون مع الجامعات وفروعها وعند الانتهاء ستضاف العلامات التفاضلية ويتم تدقيقها من الجهاز المركزي لتعلن النتائج بعد حوالي شهر من تقديم الامتحانات.

وفيما يتعلق بالعلامات التفاضلية المعلن عنها أوضحت الوزيرة سفاف أنها ستكون 5 درجات للدكتوراه و3 درجات للماجستير أما المسرحون من الخدمة العسكرية فهي حسب سنوات الخدمة بالتنسيق مع وزارة الدفاع حيث يحتسب لكل سنة خدمة أو جزء من السنة علامة فعلى سبيل المثال من لديه 8 سنوات خدمة وشهران تحسب 9 درجات.

وبالنسبة لذوي الشهداء تحصل زوجة الشهيد وأبناؤه على 10 درجات وأخوة وأخوات الشهيد يحصلون على 5 درجات تضاف إلى علامة الامتحان التحريري التي سيحصلون عليها.

بدوره قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم إنه تم التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية وتجهيز الجامعات وفروعها في جميع المحافظات كمراكز امتحانية أمام المتقدمين لتخفيف أعباء السفر عليهم كما تم تطبيق التعليمات الامتحانية على المتقدمين ذاتها المطبقة على الطلاب خلال الامتحانات الجامعية من ناحية الجو المناسب ومنع دخول كل ما يتعلق بالملخصات أو المقررات والهواتف المحمولة مشيراً إلى أن رؤساء الجامعات سيتولون الإشراف على الامتحانات ومتابعتها إلى جانب لجان فنية من الجامعة ووزارة التنمية الإدارية في كل محافظة.

وتبدأ غداً الأحد امتحانات الفئة الثانية حيث كانت وزارة التنمية الإدارية حددت مسبقاً مواعيد التقدم للامتحان في الـ 11 من الشهر الجاري للفئة الأولى وفي الـ 12 منه للفئة الثانية ومواعيد التقدم لاختبار الفئتين الثالثة والرابعة في الـ 18 منه بينما يجري اختبار الفئة الخامسة في الـ 19 منه.