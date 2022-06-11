الولايات المتحدة تصدر ترخيصا للسماح ببعض المعاملات مع سوريا

11-06-2022

الولايات المتحدة تصدر ترخيصا للسماح ببعض المعاملات مع سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة 10/6/2022، إصدار ترخيص للسماح بالمعاملات المتعلقة بجائحة كورونا في دول خاضعة للعقوبات الأمريكية كسوريا وفنزويلا وإيران.

وقالت الوزارة: “يصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) الرخصة العامة السورية 21A، والرخصة الفنزويلية العامة 39A، والرخصة الإيرانية العامة N-1، التصريح بأنشطة معينة للاستجابة لمرض فيروس كورونا 2019”.

وأضافت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سينشر أيضا عددا من الأسئلة المتكررة المحدثة.

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