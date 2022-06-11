اللاذقية:إصابتان جراء اصطدام سيارة بطاولات أمام مقهى

أصيب شخصان في مدينة اللاذقية مساء أمس نتيجة دهسهم بسيارة دخلت إلى أحد المقاهي في حي الأوقاف، حيث تم إسعافهما إلى مشفى تشرين الجامعي.

وقال المدير الطبي في مشفى تشرين الجامعي الدكتور علي علوش : وصلت مساء اليوم (أمس) شابتان إلى قسم الإسعاف بالمشفى، بإصابات خفيفة وحالتهما مستقرة.

واصطدمت سيارة من نوع “أفانتي”بالطاولات الموجودة أمام المقهى، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص الذين تم إسعافهم على الفور إلى مشفى تشرين الجامعي ومشفى خاص قريب من المقهى.

ويقع هذا المقهى المستثمر حديثاً على أربع مفارق لطريق ذهاب وإياب، والشيء المستغرب هو إشغاله للطريق إضافة للرصيف.