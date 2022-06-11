بوليمير لحماية الطعام من البكتيريا والفطريات

ابتكر علماء المركز العلمي الفدرالي لنظم الغذاء بأكاديمية العلوم الروسية بالتعاون مع كلية الكيمياء بجامعة موسكو مستحضرات جديدة لمعالجة الأسطح.



ويشير الباحثون، إلى أن هذه المستحضرات، ستساعد على مكافحة الميكروبات المقاومة، وهي مخصصة للمستشفيات، وكذلك المخازن ومؤسسات صناعة الأغذية حيث توجد أحيانًا البكتيريا التي تسبب التهابات خطيرة. وعند معالجة الأسطح بهذه المستحضرات الجديدة تموت جميع الميكروبات ولا تظهر ثانية.



وتشير أناستاسيا سيميونوفا، نائبة مدير المركز العلمي الفدرالي لأنظمة التغذية، إلى أن أساس هذه المستحضرات بوليميرات خاصة ذات خصائص مضادة للميكروبات، لذلك يمكنها القضاء على جميع البكتيريا التي تلامسها.

وتقول، "تستخدم في المستحضرات بوليمرات تذوب في الماء، ما يجعل استخدامها سهلا ويلبي جميع متطلبات حماية البيئة".

ووفقا لها، هذه البوليميرات آمنة للبشر وغير قابلة للاشتعال وغير سامة، لذلك لا حاجة لتهوية المكان بعد استخدامها في معالجة الأسطح.

ويؤكد الباحثون، على أن هذه المستحضرات لا تحتوي على مضادات حيوية، أو أدوية أخرى يمكن أن تصبح الميكروبات مقاومة لها.

وتشير أيرينا كيرش، رئيسة قسم التصميم الصناعي وتكنولوجيا التغليف والخبرة، بجامعة موسكو لإنتاج الأغذية ، إلى أن هذه المستحضرات ستكون مطلوبة في مؤسسات إنتاج وتخزين الأغذية . ولكن يجب تحديد مدة فعاليتها في الظروف الصناعية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"