النيران تلتهم مساحات من المزروعات والأشجار بريف سلمية

نشب حريق في المجرى المائي لسد الكافات المليء بالقصب، ونتيجة قوة الرياح وعدم وجود طرقات تسمح لآليات الإطفاء بالتحرك بسهولة، انتقلت النيران إلى الأراضي الزراعية المجاورة، ما أدى لاحتراق نحو 4 دونمات من القمح ومابين 35 ـ 40 دونماً من الحصيد ضمن مساحات من المزروعات والأشجار المحيطة بالمجرى .

وبيَّن قائد وحدة الإطفاء بمدينة سلمية المقدم محمد عبد اللطيف أنه تمت السيطرة على النيران وإخمادها بالاستعانة بـ 3 سيارات إطفاء .



وأوضح أن حريقاً آخر كان قد اندلع في حديقة منزل بالحارة الشرقية من المدينة، وقد تمت السيطرة عليه فوراً.

الوطن