وزارة الخارجية توقع بروتوكولات استلام 20 قطعة أثرية سورية بعد ترميمها في جمهورية التشيك

10-06-2022

وزارة الخارجية توقع بروتوكولات استلام 20 قطعة أثرية سورية بعد ترميمها في جمهورية التشيك

تم يوم أمس الخميس في ورشات المتحف الوطني التشيكي وبحضور ممثل عن السفارة السورية في براغ ، الإعلان وتوقيع بروتوكولات استلام /20/ قطعة  أثرية سورية ، تم ترميمها بموجب اتفاق بين المديرية العامة للأثار والمتاحف والمتحف الوطني التشيكي ، وسيتم إعادتها إلى سورية .

وقد أعلن مدير المتحف الوطني التشيكي السيد ميخال لوكيش في مؤتمر صحفي رافق عملية التسليم "أن هذا الأمر هو حدث هام جداً ، ويعتبر تتويجاً للتعاون القائم مع المديرية العامة للآثار والمتاحف في سورية منذ خمس سنوات وأنه سيتم تنظيم معرض لهذه القطع في التشيك قبل إعادتها إلى سورية لعرضها أمام الزوار" .

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