وزارة الخارجية توقع بروتوكولات استلام 20 قطعة أثرية سورية بعد ترميمها في جمهورية التشيك

تم يوم أمس الخميس في ورشات المتحف الوطني التشيكي وبحضور ممثل عن السفارة السورية في براغ ، الإعلان وتوقيع بروتوكولات استلام /20/ قطعة أثرية سورية ، تم ترميمها بموجب اتفاق بين المديرية العامة للأثار والمتاحف والمتحف الوطني التشيكي ، وسيتم إعادتها إلى سورية .

وقد أعلن مدير المتحف الوطني التشيكي السيد ميخال لوكيش في مؤتمر صحفي رافق عملية التسليم "أن هذا الأمر هو حدث هام جداً ، ويعتبر تتويجاً للتعاون القائم مع المديرية العامة للآثار والمتاحف في سورية منذ خمس سنوات وأنه سيتم تنظيم معرض لهذه القطع في التشيك قبل إعادتها إلى سورية لعرضها أمام الزوار" .