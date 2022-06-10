10-06-2022
تسعة أمثال عالمية
1. مثل إيرلندي :
لا تبصق في البئر فلربما تحتاج يوما إلى الشرب منه .
2.مثل فرنسي :
أعط حبك لزوجتك وأعط سرك لوالدتك .
3. مثل إيطالي :
الحب والعطر لا يختبآن . .
4 . سويسري :
إذا شبع المرء لم يجد للخبز طعما".
5 . مثل إسكتلندي :
إذا كنت لاتجيد اﻹبتسامة فلا تفتح دكانا" .
6. مثل إسباني :
الحب الذي يتغذى بالهدايا ..يبقى جائعا" على الدوام .
7 . مثل ياباني :
يهب الله الطيور غذاءها . لكن لابد أن تطير حتى تحصل عليه .
. مثل هولندي :
يبقى الحب مابقي المال .
8 . مثل أندونيسي :
من يقرض ماله لصديقه يخسر اﻹثنين .
9 . مثل بلجيكي :
(من يتزوج إمرأة جميلة يحتاج إلى أكثر من عينين
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