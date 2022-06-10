تسعة أمثال عالمية

10-06-2022

تسعة أمثال عالمية

1. مثل إيرلندي  :
لا تبصق في البئر فلربما تحتاج يوما إلى الشرب منه .

2.مثل فرنسي :
أعط حبك لزوجتك وأعط سرك لوالدتك .

3. مثل إيطالي  :
الحب والعطر لا يختبآن . .

4 . سويسري :
إذا شبع المرء لم يجد للخبز طعما".

5 . مثل إسكتلندي  :
إذا كنت لاتجيد اﻹبتسامة فلا تفتح دكانا" .

6. مثل إسباني  :
الحب الذي يتغذى بالهدايا ..يبقى جائعا" على الدوام .

7 . مثل ياباني :
يهب الله الطيور غذاءها . لكن لابد أن تطير حتى تحصل عليه .

. مثل هولندي  :
يبقى الحب مابقي المال .

8 . مثل أندونيسي :
من يقرض ماله لصديقه يخسر اﻹثنين .

9 . مثل بلجيكي  :
(من يتزوج إمرأة جميلة يحتاج إلى أكثر من عينين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...