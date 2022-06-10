هل تستطيع المرأة تزويج نفسها من دون ولي
د.سامح عسكر:
آيات قرآنية تعطي حق تزويج المرأة لنفسها دون ولي
1- " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح "[البقرة : 237] لم يحدد جنس وماهية الذي بيده عقد النكاح مما يعني أنه يجوز للمرأة
2- "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا "[البقرة : 230] فعل النكاح محمول للمرأة ولها حق المراجعة فإذا كان لها حق التراجع فلها حق الزواج دون إذن من لم تراجعه.
3- "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف "[البقرة : 234]..لاحظ الأفعال (يتربصن فعلن في أنفسهن) مما يعطي للزوجة كامل الحرية الاختيارية والإرادة في الزواج وتحمل نتائجه..
أما الآية رقم 25 سورة النساء "فانكحوهن بإذن أهلهن" فهي تخص أهل ملك اليمين من الفتيات المؤمنات التي في عهدة أوصيائهم..وبتفسير ملك اليمين - غير العبودية بالمناسبة - يتبين أن إذن الوصي في هذا الزمن مطلوب دون تحديد جنس الوصي الذين قد يكون أنثى..
الشيوخ استدلوا بآية سورة النساء وحملوها على عموم الزواج وغضوا الطرف عن آيات سورة البقرة الثلاثة عاليه كي يرضوا نزعاتهم الذكورية، ووضعوا أحاديث وفتاوى تخدم هذه الرؤية حتى بات ذلك من ثوابت الدين..
الشيخ محمد الغزالي في كتابه "السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث" اعترف أن المذهب الحنفي يقر بأن للمرأة حق تزويج نفسها بناء على آيات سورة البقرة، وقال أن هذا الحق الحنفي للنساء أخذ به الأوربيون في سياق تقريظ ومدح الحضارة الأوربية، تخيل هذا شيخ أصولي خالف وجهة نظر الجمهور باشتراط ولي أمر ذكر لتزويج النساء فما بالك بتنويري أو فيلسوف أو مثقف وباحث يرى أن وصاية الرجل على المرأة في تزويج نفسها يعني عبودية بشكل صريح..
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