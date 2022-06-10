عدوان إسرائيلي يستهدف مواقع جنوب دمشق

تصدّت الدفاعات الجوية في الجيش السوري، فجر الجمعة، لعدوانٍ إسرائيلي استهدف جنوب العاصمة السورية دمشق.

وقالت وكالة “سانا” إنّ “الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية استهدفت بعض النقاط جنوب العاصمة دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

مصدرٌ عسكري أوضح أنه : “في تمام الساعة 4:20 من فجر اليوم، نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط جنوب مدينة دمشق”.

وأضاف المصدر إنّ وسائط الدفاع الجوي السوري تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، فيما أدى العدوان إلى “إصابة مواطن مدني بجروحٍ ووقوع بعض الخسائر المادية”.

ويوم الإثنين الماضي، تصدّت الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية فوق المنطقة الجنوبية لدمشق.

وفي الـ 21 من شهر أيّار/مايو الفائت، نفّذ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ أرض – أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في جنوبي دمشق، في حين تصدّت الدفاعات الجوية السورية للصواريخ وأسقطت معظمها، الأمر الذي أدّى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء من الجيش العربي السوري.

وقبلها أعلنت دمشق وقوع 5 شهداء و7 مصابين في هجوم إسرائيلي على المنطقة الوسطى، داعيةً “الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إدانة اعتداءات إسرائيل على السيادة السورية”.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، بعد العدوان ، أنّ “مقاتلات “أف – 16″ إسرائيلية أطلقت 22 صاروخاً على مواقع لمركز البحوث العلمية السورية في مصياف وميناء بانياس، وأنّه تمّ التصدي لها وتدمير 16 صاروخاً منها”.