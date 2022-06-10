حالة الطقس 10/6/2022

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف للمنخفض الموسمي الهندي السطحي الذي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وأن يكون الجو صحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية ويكون الجو صحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.