وزارة الكهرباء تنفي إشاعات احتمال حدوث تعتيم عام

10-06-2022

وزارة الكهرباء تنفي إشاعات احتمال حدوث تعتيم عام

نفى المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء فواز الضاهر ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن احتمالات حدوث تعتيم عام بسبب خروج عدد من محطات توليد الكهرباء عن الخدمة مبيناً أنه تم فصل عمل بعض المجموعات في محطات التوليد بانياس والزارة ومحردة وذلك بسبب تراجع التوريدات من مادة الفيول وأنه من المتوقع حدوث تحسن في توريدات الفيول وإعادة هذه المجموعات للعمل.

وكشف الضاهر عن نجاح وزارة الكهرباء في إعادة تأهيل محطة تحويل تدمر التي تعرضت للتدمير والخروج عن الخدمة منذ العام 2013 وأن كلفة التأهيل انخفضت لـ3 مليارات ليرة بعد أن كان مقدراً أن تصل لحدود 10 مليارات ليرة، وتحقق هذا الوفر بسبب الاعتماد على كوادر الوزارة وخبراتها حيث استطاعت كوادر الوزارة خلال السنوات الماضية مراكمة خبرات فنية كبيرة، إضافة للاستفادة من صيانة وتأهيل العديد من المعدات والقطع المتضررة وذلك على التوازي مع تأهيل خط 66 الواصل بين منطقة التيفور وتدمر، وهذا الإنجاز يحقق وثوقية أعلى للشبكة لجهة استقرار التيار الكهربائي أثناء التغذية بالطاقة الكهربائية وخاصة في حالات الضعف الشديد في الطاقة الكهربائية الواصلة لمنطقة تدمر بسبب المسافة الطويلة لاستجرار الطاقة لكهربائية خلال الفترة الماضية.

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