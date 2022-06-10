زيلينسكي يفرض عقوبات على بوتين

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، مرسوما بفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الروس.

وقال زيلينسكي إنه تم فرض عقوبات على المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ونوابه، وجميع الوزراء وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

وتشمل العقوبات حظر دخول إلى أوكرانيا، وإلغاء أو تعليق التراخيص والتصاريح إلى أجل غير مسمى.

يذكر أن الرئيس الروسي وقع، الشهر الماضي، مرسوماً يحوي إجراءات اقتصادية، في رد على "الإجراءات غير الودية" للدول الأجنبية والمنظمات الدولية "في إشارة إلى العقوبات الغربية".

وحظر المرسوم إجراءات المعاملات المالية والوفاء بالتزامات إلى الأفراد الأجانب والمؤسسات القانونية الخاضعة للعقوبات، مثل تجارة وتصدير المنتجات والموارد، دون أن يحدد أي أفراد أو كيانات قد تتأثر بهذه الإجراءات.