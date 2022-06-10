روسيا ستنشر قواتها في أكبر دول أمريكا الوسطى

سمح رئيس نيكاراغوا "دانيال أورتيجا"، بنشر القوات الروسية، بما فيها السفن والطائرات العسكرية التابعة للجيش الروسي، في بلاده لأغراض إنسانية، بدءا من النصف الثاني من عام 2022.

وجاء في المرسوم الصادر عن رئيس البلاد وأكبر دول أمريكا الوسطى، إنه يحق للقوات المسلحة الروسية "المشاركة في التدريبات والمبادلات في عمليات المساعدة الإنسانية ومهام البحث والإنقاذ في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية".

وأشارت الوثيقة التي وافق عليها رئيس نيكاراغوا إلى أنه يُسمح بدخول السفن العسكرية والطائرات الأجنبية لأغراض إنسانية.

ويشير المرسوم أيضا إلى أن الجيش الروسي سيكون قادرا على المشاركة في التدريبات الإنسانية، والبحث عن الأشخاص وإنقاذهم في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وكذلك في التدريبات لمكافحة الجريمة في البحر في مياه نيكاراغوا.