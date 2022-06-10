الدول التي ستشغل عضوية مجلس الأمن عامي 2023 و2024

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، اليابان وسويسرا وموزمبيق ومالطا والإكوادور، لتشغل خمسة مقاعد للأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، في عامي 2023 و2024.

وقال نائب وزير خارجية اليابان، أوداوارا كيوشي، الذي حصل على أصوات 184 من إجمالي 193 عضواً في الجمعية العامة: "سنبذل قصارى جهدنا مع الأعضاء الآخرين في المجلس، حتى يتمكن من العمل بفعالية".

من جهته، قال رئيس سويسرا ووزير خارجيتها إغناسيو كاسيس: "في المجلس، نريد المساهمة بالخبرة السويسرية فيما يتعلق بالسلام في العالم، والدفاع عن مصالحنا وقيمنا، والمساهمة كبلد محايد في إيجاد تسويات".

وحصلت سويسرا على 187 صوتاً في الانتخابات التي أجريت بالاقتراع السري.

كما ستنضم موزمبيق إلى المجلس لأول مرة في تاريخها، وحصلت هذه الدولة على أعلى نسبة تأييد بلغت 192 صوتاً، بينما حصلت الإكوادور على 190 صوتاً، ومالطا على 185 صوتاً.

وانتخبت البلدان الخمسة في غياب دول أخرى منافسة على شغل المقاعد، وستخلف الهند والنرويج وكينيا والمكسيك وأيرلندا في الأول من كانون الثاني المقبل.

ويتألف مجلس الأمن الدولي من 15 عضواً، خمسة منهم دائمون (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة)، وعشر دول منتخبة لمدة عامين، يتم تجديد نصفها كل عام.