10-06-2022
سرقة في أبو رمانة بدمشق والسارق يعمل بغسيل السيارات
ادعت إحدى السيدات إلى قسم شرطة عرنوس في دمشق بتعرض منزلها الكائن في محلة أبو رمانة للسرقة أثناء ذهابها لزيارة أقاربها من قبل شخص مجهول سرق مبلغ / 2550 / دولاراً أمريكياً ومصاغاً ذهبياً متنوع الأوزان والأحجام تقدر قيمته بنحو عشرين مليون ليرة سورية.
ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تمكن القسم من معرفة الفاعل بوقت وجيز حيث تم الاشتباه بشخص يعمل بغسيل السيارات في المنطقة وكان يراقب المنزل حين خروج صاحبته منه، وتم إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على الصعود إلى المنزل وخلع الباب والدخول إليه وسرقة المبلغ المالي والمصاغ الذهبي.
تم استرداد كل المسروقات وسلمت إلى صاحبتها، وسيتم تقديم السارق إلى القضاء المختص.
وزارة الداخلية السورية
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