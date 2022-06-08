المرسوم 147 الذي حدد عدد مراكز العمل في المسلك التعليمي للجامعات السورية الحكومية

أصدر الرئيس بشار الأسد مراسيم بتحديد عدد مراكز العمل في المسلك التعليمي للجامعات السورية الحكومية.

وبموجب المرسوم 147 حدد عدد مراكز العمل في المسلك التعليمي لجامعة دمشق بـ16452 مركز عمل، على أن يتكون المسلك المذكور من 3 مجموعات تشمل الهيئة التدريسية (أستاذ- أستاذ مساعد- مدرس)، والهيئة الفنية (مدير أعمال- مشرف على الأعمال- قائم بالأعمال)، إضافة إلى المعيدين.

وحسب المرسوم رقم 148 يحدد عدد مراكز العمل في المسلك التعليمي لجامعة حلب بـ3931 مركز عمل،على أن يتكون المسلك المذكور من نفس المجموعات الثلاث المذكورة.

ونص المرسوم 149 على أن يحدد عدد مراكز العمل في المسلك التعليمي لجامعة تشرين بـ4115 مركز عمل، ومن نفس المجموعات المذكورة.

أما المرسوم 150 فحدد عدد مراكز العمل في المسلك التعليمي لجامعة البعث بـ3341 مركز عمل.

وحدد المرسوم 151 عدد مراكز العمل في المسلك التعليمي لجامعة الفرات بـ3504 مراكز عمل، ونص المرسوم 152 على تحديد عدد مراكز العمل لجامعة حماة بـ1972 مركز عمل، على أن يتكون المسلك المذكور من 3 مجموعات وظيفية.

وبالنسبة لجامعة طرطوس، نص المرسوم 153 على تحديد عدد مراكز العمل في المسلك التعليمي بـ1693 مركز عمل ومن ذات المجموعات المذكورة والتي تضم الهيئة التدريسية والهيئة الفنية والمعيدين.

كما نص المرسوم 154 على تحديد عدد مراكز العمل في المسلك التعليمي للجامعة الافتراضية السورية بـ77 مركز عمل، على أن يتكون المسلك المذكور من 3 مجموعات تشمل الهيئة التدريسية (أستاذ- أستاذ مساعد – مدرس)، والهيئة البحثية (مدير بحوث- باحث رئيسي- باحث)، والهيئة الفنية (مدير أعمال- مشرف على الأعمال– قائم بالأعمال).