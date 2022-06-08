هذا ما حل بأسعار النفط قبل نشر بيانات المخزونات الأمريكية.. ؟!

صعدت أسعار النفط قبل نشر بيانات عن مخزونات النفط الأمريكي، إذّ أدى شح الإمدادات وزيادة الطلب على الوقود إلى دعم العقود الآجلة للخام في الوقت الذي خففت فيه كبرى المدن الصينية القيود التي فرضت لاحتواء الجائحة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر آب 22 سنتاً بما يعادل 2% إلى 120.79 دولار للبرميل بحلول بعد إغلاقها عند أعلى مستوى منذ 31 أيار الثلاثاء.

وبلغت عقود خام غرب تكساس الوسيط لشهر تموز 119.65 دولار للبرميل، بزيادة 24 سنتاً بما يعادل 0.2% بعد وصولها إلى أعلى تسوية منذ 8 آذار الثلاثاء.

ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم انخفاضاً آخر لمخزونات الخام الأمريكي في البيانات الخاصة بالأسبوع الماضي على الرغم من أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير قد تكون أعلى.

ومع ذلك، أظهرت أرقام من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات المنتجات الخام والنفطية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.

ولا تزال الإمدادات العالمية للخام والمنتجات النفطية شحيحة، مما يعزز من هوامش أرباح مصافي التكرير الآسيوية التي تعتمد على الديزل إلى مستويات قياسية، حيث تعرقل العقوبات الغربية صادرات من المنتجين الرئيسيين في روسيا.