مديرية الموانئ توضح حقيقة التسرب النفطي في شواطئ طرطوس

أوضح مدير عام المديرية العامة للموانئ العميد سامر قبرصلي حول ما أُشيع عن وقوع تسرب نفطي قبالة سواحل بانياس أنه "تم التعامل مع التسرب وانتهى الأمر".

وأفاد "قبرصلي" أن "تواجدت بقع متفرقة صغيرة وبسيطة بمناطق مختلفة مثل منطقة كفرسيتا قبالة سواحل طرطوس وعرب الملك التابعة لجبلة وتم التعامل معها بالطرق المناسبة ولم يُعرف مصدرها حتى الأن وما يزال البحث مستمراً".

ونفى مدير المحطة الحرارية في بانياس عيسى الصواف لتلفزيون الخبر وقوع أي تسرب من المحطة نحو البحر قائلاً "لا يوجد أي تسرب في المحطة نحو البحر وما يتم تداوله عن التسرب بالمحطة هو كلام فيسبوك لا صحة له".

وتداول رواد مواقع التواصل أخباراً عن وقوع تسرب نفطي قبالة سواحل طرطوس مصدره المحطة الحرارية في بانياس دون تحديد مصدر الخبر.

يذكر أنه حدث تسرب كميات من الفيول من أحد خزانات الفيول في محطة إنتاج الكهرباء ببانياس نهاية أب 2021 وشكل “كارثة بيئية” حيث وصل الفيول المتسرب إلى شواطئ مدينة جبلة واللاذقية وهدد بالوصول لسواحل قبرص وتركيا.

تلفزيون الخبر