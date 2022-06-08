جريمة قتل في اللاذقية ضحيتها سيدة بالعقد السابع من العمر

08-06-2022

جريمة قتل في اللاذقية ضحيتها سيدة بالعقد السابع من العمر

بالساعة الخامسة مساءً من تاريخ ٦/٦/٢٠٢٢، أُعلم فرع الأمن الجنائي وقسم شرطة الصليبة في اللاذقية بوجود جـ.ثة لامرأة تدعى (ثناء . ي) مواليد ١٩٥٩، مقتولة ضمن منزلها في حي مشروع الصليبة.

على الفور توجهت الدوريات إلى المنزل وشوهدت جثة السيدة وقد تعرضت لعدة ضربات على الرأس بأداة حادة، تم إجراء الكشف الطبي والقضائي ونقلت الجثة إلى براد المشفى الوطني في اللاذقية ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة.


وزارة الداخلية السورية

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