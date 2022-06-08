وفد سياحي من جنسيات أجنبية مختلفة يزور بصرى الشام في درعا

زار وفدٌ سياحيٌ مؤلف من 11 سائحاً من جنسيات (برازيلية وسويسريّة ونرويجية وبريطانية) محافظة درعا ، حيث بين مدير سياحة درعا ياسر السعدي أن الوفد قام بجولة اطلاعيّة على بعض المواقع الأثرية في المحافظة بدأت من قلعة بصرى الاثرية .

ولفت السعدي إلى ضرورة توجيه مكاتب السياحة والسفر لضرورة وضع مدينة بصرى على جدول الجروبات السياحية، معولاً على الترويج السياحي الذي يلعب دورا كبيرا في تشجيع الحركة السياحية .

رئيس دائرة آثار بصرى الشام علاء الصلاح قال إن الدائرة تعمل بشكل مستمر على تأهيل الموقع لاستقبال الزيارات الداخلية والخارجية مشيراً إلى أن ورشات الدائرة موجودة ضمن الموقع للقيام بكل الأعمال اللازمة من تنظيف وتعشيب وتكريس وسائل الأمان والحماية وغيرها لإظهار الصورة الجمالية للقلعة .

المصدر : البعث