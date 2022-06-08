نصائح الخبراء لاستخدام منشطات الذهن بطرق آمنة

بحسب ما نشره موقع “Mind Your Body Green”، تقول عالمة الصحة المعرفية البروفيسورة “ميلين براونلو” إنها بصفتها عالمة أعصاب وأم عاملة، فإنها تهتم “بشدة بكيفية تأثير المغذيات والنباتات والمنشطات الحيوية مع إجراءات منشط الذهن على الصحة الإدراكية”، والتي ينتشر استخدامها بشكل مرتبط بالعديد من العوامل الديموغرافية بين الطلاب ورجال الأعمال والمهنيين، بل وبين الأمهات اللائي يحاولن مواكبة أطفالهن.

إن نوتروبيكس Nootropics أو “منشطات الذهن” هي تسمية تصف مجموعة متنوعة من المركبات الفريدة التي تدعم جوانب من صحة الدماغ والوظيفة المعرفية، بما يشمل الوضوح الذهني والحدة والذاكرة والوظيفة العصبية وتوازن الناقل العصبي والأداء المعرفي.

ويُطلق أحيانًا على بعض أنواع الأدوية نفس التسمية، ولكن يحذر الخبراء من أن أي استخدام لمنشط الذهن الدوائية يجب أن يتم استخدامه بوصفة طبيب متخصص.

تضم قائمة منشطات الذهن عدد من المكونات الداعمة للدماغ الموجودة في تركيبات المكملات الغذائية عالية الجودة، والتي يميزها مجموعة متنوعة من النباتات المدهشة مثل الجينسنغ والتوت مثل الجوارانا وفاكهة كرز القهوة والفطريات مثل الفطر المتكيف والعصارة الأقل شهرة مثل الكانا وحتى العناصر العصبية الأساسية للدماغ مثل سيتيكولين.

آليات العمل الدقيقة للنوتروبيكس

تؤثر بعض منشطات الذهن على صحة الخلايا العصبية وتوازن الناقل العصبي، بينما يزيد البعض الآخر من التركيز والحدة العقلية.

ويعزز بعضها حرفيًا من تدفق الدم إلى المخ، كما ثبت أن منشطات الذهن تظهر خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات وخصائص تكيفية، والتي تعد بمثابة حماية للأعصاب في جوهرها، وتعزز بعض منشطات الذهن المرونة في مواجهة الضغوطات وتوازن الحالة المزاجية، مما يبشر بالهدوء والصفاء.

أنواع منشط الذهن

تشمل قائمة النباتات والفطريات والأعشاب التي تستخدم كمصدر طبيعي لمنشطات الذهن أشواغاندا والجنكة بيلوبا وفطر عرف الأسد والجينسنغ باناكس والكانا (سكليتيوم تورتوسوم) وروديولا الوردية.

كما أن هناك المغذيات النباتية، المعروفة أيضًا باسم المواد الكيميائية النباتية، وهي مركبات طبيعية توجد في النباتات تفيد صحة الإنسان.

فعلى سبيل المثال، إن إل-ثيانين، وهو عبارة عن مادة كيميائية نباتية موجودة في الشاي الأخضر، يعد منشطًا للذهن ويساعد على تحسين الحالة المزاجية. ويمكن الحصول على مركب ريسفيراترول المضاد للأكسدة، وهو عبارة عن بوليفينول بخصائص مضادة للالتهابات، من مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل العنب والتوت والتوت البري والفول السوداني والفستق وحتى الشوكولاتة والتي تعزز تدفق الدم في المخ وأداء المهام الإدراكية.

وبالطبع، يستخدم الكثيرون الكافيين كمنشط دائم سواء عن طريق تناول الشوكولاتة أو احتساء الشاي أو القهوة، وهو معروف بقدرته على تحسين الأداء العقلي (أي التركيز والانتباه ومهارات الوظيفة التنفيذية والمزيد).

منشطات الذهن آمنة

وفقًا لدكتور “ويليام كول”، ممارس الطب الوظيفي، تعتبر معظم منشط الذهن آمنة بشكل عام، طالما أنه يتم اختيار مكونات منشط الذهن من علامات تجارية محترمة ومنتجات عالية الجودة.

وأردف قائلًا إن كل شخص فريد من نوعه، وربما يكون بعض الأفراد أكثر حساسية (أو استجابة) لمكونات منشط الذهن المختلفة. كما هو الحال مع أي تغيير في النظام الغذائي أو نمط الحياة، لذا يجب أن يتم مراجعة الطبيب قبل البدء في تناول أي مكملات غذائية.