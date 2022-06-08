3 حالات غرق قبيل بدء موسم السباحة في طرطوس

تم تسجيل 3 حالات غرق ووفاة لأشخاص أعمارهم 20 و16 و14 سنة وبمواقع الخراب بانياس ومجمع النورس جنوب طرطوس كما تم إنقاذ حالة رابعة لشاب بعمر 30 سنة من ريف دمشق.

ومع بداية كل موسم تتخذ المحافظة والأجهزة المعنية إجراءات وضوابط مشددة للحد بشكل كبير من حالات الغرق على شواطئ طرطوس، إلا أن ذلك لا يمنع تسجيل حالات متفرقة ضمن موسم الصيف.

العقيد سمير شما قائد فوج إطفاء طرطوس أكد أنه تم تجهيز زورق إنقاذ مجهز بكافة الوسائل قبالة المدينة وخاصة مواقع الشواطئ المفتوحة، مثل الأحلام وبصيرة والمنظار، من أجل التدخل بشكل فوري عند الإبلاغ عن أي حالة.

وأضاف شما أن حالات الغرق من الوافدين لطرطوس لعدم اكتسابهم مهارة السباحة، وعدم التقيد بالتعليمات والإرشادات، حيث تم وضع شاخصات لتحديد مواقع السباحة والمواقع الخطرة.

وكشف قائد فوج إطفاء طرطوس عن إنقاذ شاب صباح اليوم من ريف دمشق بالعقد الثالث من العمر.

أما عن حالات الغرق في طرطوس أنه تم تسجيل 3 حالات، الأولى لشاب 20 سنة من منطقة الخراب ببانياس، ولشقيقين من دمشق أعمارهم 14 و16 بمجمع النورس.