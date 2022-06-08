تخفيض جديد لمخصصات محافظة اللاذقية من المازوت

أعلنت محافظة اللاذقية عن تخفيض جديد في مخصصات مادة المازوت الواصلة إليها الايوم الأربعاء، بمعدل طلب ونصف الطلب.

وبحسب فرع شركة محروقات في اللاذقية سيصل اليوم إلى المحافظة 10 طلبات ونصف الطلب، جرى توزيعها لقطاعات النقل العام وشركة النقل الداخلي والمخابز العامة والخاصة، وشركة كهرباء اللاذقية.

وبقيت مخصصات المحافظة من مادة البنزين على حالها دون تغيير وذلك بعد التخفيض الأخير الذي طالها.

وسيصل إلى اللاذقية غداً 15 طلب بنزين بينها طلب أوكتان 95، وطلبين موزعين على أربع محطات وقود لتباع بسعر التكلفة.