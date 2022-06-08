ميركل تكشف أسرار لقائها مع بوتين

في أول مقابلة رئيسية منذ تنحيها قبل ستة أشهر، كشفت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل عن أسرار لقائها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوجود الكلبة كوني.

وقالت ميركل في لقاء مع قناة "فينيكس" الإخبارية إن اللقاء الأول مع بوتين عام 2007 في سوتشي، سألها عما إذا كانت لديها مشاكل مع الكلاب، فهو كان ينوي تقديم دمية كلب كبيرة كهدية لأجلها.

وقالت ميركل مازحة وسط ضحك الجمهور وتصفيقهم: "يمكن وضع نهاية لشجاعة المستشارة بسبب كلب".

وأوضحت أن "مثل هذه الصعوبات النفسية تثبت أنه من غير الممكن التصرف سياسياً بشكل كامل، ويمكن أن يحدث خطأ ما".

وفي اجتماع بين بوتين وميركل في سوتشي في عام 2007، دخلت الكلبة المفضلة لدى الرئيس الروسي، “كوني” من فصيلة لابرادور، إلى غرفة المفاوضات وكانت ميركل خائفة.

وكتبت بعدها بعض وسائل الإعلام أن بوتين فعل ذلك عن قصد، لأنه كان يعلم أن المستشارة الألمانية تخشى الكلاب بعد أن عضها كلب عام 1995

في سياق آخر، دافعت ميركل عن سياستها مع روسيا بعد ضمها بعد عام 2014، وقالت إنها لم تكن ساذجة في تعاملها مع بوتين، وإنا كانت تعتمد الدبلوماسية والتجارة في محاولة تجنب الحرب.

وأصرت ميركل على أنه لا توجد طريقة لتجنب التعامل مع بوتين، لأن روسيا، مثل الصين، كانت ببساطة أكبر من أن يتم تجاهلها، لذلك كانت اتفاقيات مينسك للسلام عام 2015 أفضل خيار لإنهاء القتال في أوكرانيا.

وقالت "علينا أن نجد طريقة للتعايش رغم كل خلافاتنا، فالدبلوماسية ليست خطأ فقط لأنها لم تنجح".