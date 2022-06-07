بينهم سوريون.. لبنان يعلن توقيف العشرات أثناء محاولتهم الهجرة عبر البحر

قالت مصادر إعلامية إن الجيش اللبناني اعتقل 64 مهاجراً، كانوا يحاولون مغادرة لبنان عبر البحر بطريقة غير شرعية في محاولة للوصول إلى أوروبا.

وقال الجيش اللبناني في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن وحدة من الجيش أوقفت على الشاطئ بين منطقتي القليعات والشيخ زناد- الشمال، 64 شخصاً من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد عبر البحر بطريقة غير شرعية.

وأضاف، أن من بين الموقوفين امرأة حامل مصابة بنزيف تم نقلها إلى إحدى مستشفيات المنطقة للمعالجة، مشيرًا إلى أن الجيش سلّم الموقوفين إلى المراجع المختصة، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

وتأتي المحاولة بعد أسابيع من انقلاب قارب كان يقل أكثر من 60 مهاجراً في 23 نيسان قبالة ساحل طرابلس، ثاني أكبر مدن لبنان.

وتمكنت السلطات من انتشال سبع جثث في تلك الكارثة، وإنقاذ 47 شخصاً، وما زال البعض في عداد المفقودين.

وكان لبنان لسنوات مقصداً للاجئين، لكن الانهيار الاقتصادي الذي شهده أواخر عام 2019، دفع الآلاف لمغادرة البلاد في قوارب بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا.

وتقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّ ما لا يقل عن 1570 شخصاً، غادروا لبنان أو حاولوا المغادرة بشكل غير نظامي عن طريق البحر خلال عام 2021.

وبحسب نشطاء، معظم الذين يحاولون مغادرة لبنان عن طريق البحر هم من السوريين، لكن أعداد اللبنانيين بينهم في تزايد، وخصوصاً مع استمرار الأزمة الاقتصادية في البلاد.