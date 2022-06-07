07-06-2022
عضو غرفة تجارة ريف دمشق يهرب بعد تحقيقات بالفساد
ذكر موقع "صاحبة الجلالة" أن عضو غرفة تجارة ريف دمشق يعمل متعهداً، هرب خارج القطر بعد تحقيقات في قضايا فساد في محافظة دمشق.
و حسب المعلومات فإن جهات رقابية استدعت بعض المتعهدين الذين اعترفوا على عضو غرفة تجارة الريف " ل .ص" في قضايا فساد في تعهدات قسم منها في مرآب محافظة دمشق .
و ألقت جهات الأمن الجنائي على عدد محدود من المتهمين فيما لاذ قسم منهم بالفرار..!
ويبقى التساؤل الأكثر أهمية كيف تمكّن المتهم الرئيسي من الفرار خارج القطر علماً أن هناك مذكرة بحث صادرة من بداية الشهر الحالي..!
يرجح متابعون أن يكون المتهم " ل . ص" قد أصبح في دبي بعد بيروت..!
الجدير بالذكر أن مجموع المطلوبين يبلغ حوالي 25 متهما بين متعهدين وموظفين وأعضاء لجان شراء في محافظة دمشق..
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