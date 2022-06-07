هل تؤثر عملية التصدير على أسعار الخضار والفواكه في سوريا. ؟!

نفى عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق “محمد العقاد” أن يكون لعملية التصدير تأثير على أسعار “الخضار والفواكه” في سوريا، إذ يتم تصدير 10 برادات إلى دول الخليج “الإمارات والبحرين

والسعودية والعراق” وغيرها يومياً، ولم ترتفع أسعار الخضار،» موضحاً أنه «من خلال حساب الأرقام الصادرة عن حركة عبور الخضار والفواكه عبر معبر جابر إلى دول الخليج خلال أسبوع، تبين أنه تم تصدير نحو 34 سيارة شاحنة محملة بالخضار والفواكه بلغ وزنها نحو 850 طناً».

وأشار العقاد إلى أن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الفواكه منها ارتفاع أجور النقل بين المحافظات وارتفاع تكاليف أجور العمال ولاسيما سعر الكرز وغيره من الفواكه، حيث وصل سعر كيلو الكرز إلى 10 آلاف ليرة كذلك الدراق والمشمش والخوخ التي تراوح سعرها بين 6 و8 آلاف ليرة سورية.

وكشف أن «أسعار الفواكه تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق بشكل عام، في حين هناك انخفاض ملحوظ في أسعار بعض الخضار وخصوصاً البندورة والبطاطا والفاصولياء وغيرها».

“العقاد” في تصريحات صحفية أوضح أن «هذه الأسعار ليست ثابتة ومن الممكن أن تتغير بل سوف نشهد انخفاضاً للأسعار في الأيام المقبلة خاصة بعد وصول موسم الخضار من درعا».