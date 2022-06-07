بانتظار قرار البدء.. أنقرة وميليـشياتها أتمت الاستعدادات لـ معركة الشمال

كشفت مصادر عسكرية تركية أن «الجيش التركي” وميليـشيا “الجيش الوطـني السوري”أتما استعداداتهما للعملية العسكرية المحتملة التي أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخراً شمال سوريا.

وتقول هذه المصادر إن «فصائل المعارضة أتمت استعداداتها وتدريباتها وهي بانتظار قرار البدء بإطلاق العملية العسكرية التي تستهدف في مرحلتها الأولى منبج وتل رفعت».

وأشارت إلى أن «قادة من الجيش والمخابرات الأتراك، اجتمعوا مع قادة فصـائل الجيـش الوطني في ريف حلب لإطلاعهم على التفاصيل النهائية للعمليات العسكرية المحتملة، وأن الاجتماع، عقد في “غرفة عمليات كيليس”، بحضور قادة من القوات المــسلحة والمخابرات التركية والجيش الوطـني السوري».

ولفتت إلى أن الاجتماع جاء قبل يومين من مباحثات سيجريها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووفد عسكري روسي في تركيا، ستشمل العملية العسكرية المحتملة.