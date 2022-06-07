العثور على أحماض أمينية في عينات تربة الكويكب ريوغو

اكتشف خبراء وكالة استكشاف الفضاء اليابانية في عينات تربة الكويكب ريوغو مركبات الإيزولوسين والفالين.



وتشير صحيفة The Asahi، إلى أن العلماء اليابانيون، اكتشفوا خلال دراستهم لعينات تربة الكويكب ريوغو أكثر من 20 نوعا من الأحماض الأمينية التي تدخل في تركيب البروتينات. وقد يكون هذا الاكتشاف إثباتا لنظرية الأصل الكوني للمواد التي تشكل أساس الحياة على الأرض.

وقد عثر العلماء في رمال الكويكب على مركبات الإيزولوسين والفالين ، وكذلك الجلايسين وحمض الجلوتاميك. ويعتقد أن هذه الأحماض الأمينية كانت وفيرة على الأرض عند نشوئها قبل أكثر من 4.5 مليار عام. ولكنها اختفت بسبب الصهارة التي غطت الأرض.

ويذكر أن الأحماض الأمينية اكتشفت حتى الآن في النيازك التي عثر عليها على الأرض. ولكن بما أن هذه النيازك على اتصال دائم مع سطح الأرض، فلا يمكن استبعاد أن الأحماض الأمينية دخلت فيها بعد السقوط. وقد تدعم العينات المأخوذة من ريوغو، النظرية القائلة بأن النيازك، التي طارت فوق كوكب الأرض خلال فترة تبريدها، أعادت لها الأحماض الأمينية.

المصدر: tass