حصاد 30 ألف هكتار قمح و108 آلاف هكتار شعير حتى الآن

بين مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر أنه تم حصاد 30328 هكتاراً من المساحة المزروعة بمحصول القمح البالغة 1.18 مليون هكتار لافتاً إلى أن المساحات المحصودة توزعت بين 10193 هكتاراً في الغاب و6300 هكتار في حماة و3938 هكتاراً في طرطوس و3947 هكتاراً في حلب و 3525 هكتاراً في دير الزور و 1100 هكتار في الحسكة و1075 هكتاراً في حمص و250 هكتاراً في درعا، بينما لم تبدأ عمليات الحصاد في ريف والسويداء والقنيطرة وإدلب وبمساحات قليلة في اللاذقية.

ولفت حيدر إلى أن المساحات المحصودة من محصول الشعير بلغت 108466 هكتاراً من المساحة المزروعة 1.09 مليون هكتار، بينما تم حصاد 4689 هكتار عدس و1150 هكتار حمص.