الجو بين الصحو والغائم جزئياً مع هبات رياح نشطة

05-06-2022

الجو بين الصحو والغائم جزئياً مع هبات رياح نشطة

تبقى الحرارة أعلى من معدلاتها من /2-4/ درجات على المناطق الشرقية والجزيرة وأعلى بقليل في باقي المناطق.

ويستمر الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، سديمياً على المناطق الشرقية والبادية، والرياح غربية الى جنوبية غربية بين الخفية والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها 45 كم / سا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 الاثنين تميل الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، ويستمر الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.

والرياح غربية الى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم /سا خاصة على المناطق الغربية والجنوبية.

وحذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من اشعال الحرائق في المناطق الحراجية والغابات بسبب الأجواء المساعدة على انتشارها.

كما حذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة وقت الذروة خاصة في المناطق الشرقية والبادية.

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