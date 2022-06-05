معظمها قمح وشعير.. حرائق حماة تلتهم أكثر من 100 دونم زراعي خلال أسبوع

شهدت أرياف حماة الغربي والشمالي والشرقية سلسلة من الحرائق خلال الأسبوع الماضي ضربت معظمها الأرضي الزراعية “محصولي القمح والشعير”.

وأكد مدير هيئة تطوير الغاب أوفى وسوف أن الحرائق اندلعت في 3 مواقع بريف حماة الغربي الأول على طريق عام السقيلبية العشارنة، والثاني في منطقة قبر فضة، والثالث في منطقة النحل، تمكن فوج إطفاء تطوير الغاب من السيطرة عليها قبل أن تمتد إلى مساحات جغرافية واسعة، وكانت الحصيلة الإجمالية مايقرب 50 دونماً.

أما بريف حماة الشمالي وتحديداً منطقة الجلمة التابعة لمحردة، تم السيطرة على حريق اندلع في أراضي البلدة بعد جهود من قبل الأهالي بالتعاون مع فوج الإطفاء، حيث قُدّرت المساحة المحترقة ما يقارب 52 دونماً.

بوقت شهد ريف سلمية الشرقي عدة حرائق متفرقة أدت في حصيلة نهائية إلى احتراق ما يقارب 20 دونماً من محصولي القمح والشعير.

يشار إلى أن محافظة حـماة شكّلت غرفة عمليات تضم كل الجهات المعنية بما يخص ملف الحرائق والإنذار المبكر من أجل التعامل مع مثل هذه الحوادث بسرعة تفادياً لوقوع أضرار كبيرة في موسم الحصاد.

باسل شرتوح – أثر