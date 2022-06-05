انخفاض نسبة هجرة الأطباء بنسبة 50%..وكثيرون قدمت لهم عروضاً وهمية

أكد رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق خالد موسى أن هناك انخفاضاً في هجرة الأطباء، مقدراً أن نسبة الانخفاض تراوحت بين 40 إلى 50 بالمئة في العام الحالي وذلك لعدة أسباب منها أن يؤدي الطبيب خدمته الإلزامية في المكان الذي يختاره، مشيراً إلى أن من الأسباب التي ساهمت في انخفاض هجرة الأطباء عدم مصداقية الجهة التي تتعاقد مع الطبيب وأن عدداً كبيراً من الأطباء اكتشفوا أن العروض التي قدمت لهم وهمية وهي غير الواقع تماماً.

وأوضح موسى أن عدد أطباء ريف دمشق 2423 طبيباً مسجلاً في النقابة وهناك 499 طبيباً مغترباً مسجلاً أيضاً في ريف دمشق.

وأشار إلى أن مقر عيادة ما قبل الزواج في مدينة دوما جاهز ويتم حالياً استكمال موضوع الترخيص، مؤكداً أنه أصبح هناك وعي كبير في هذا الموضوع وهناك الكثير من المواطنين يجرون التحاليل الخاصة بهذا الموضوع بدافع ذاتي، لافتاً إلى أنه يوجد إقبال على الزواج في ريف دمشق.



الوطن